Ильхам Алиев дал интервью местным журналистам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным журналистам, посвященное итогам года.
Интервью будет показано в эфире Азербайджанского телевидения в 20:30.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным журналистам, посвященное итогам года.
Интервью будет показано в эфире Азербайджанского телевидения в 20:30.
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