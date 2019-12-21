О чем договорились Мамедъяров, Залкалиани и Чавушоглу

"Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции выразили готовность к углублению сотрудничества в энергетической сфере и приняли решение о поощрении проведения трехсторонней встречи с участием министров энергетики", - отмечается в заявлении.

Баку, Тбилиси и Анкара договорились об углублении сотрудничества в сфере энергетики, говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, принятом по итогам трехсторонней встречи в Тбилиси.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что на встрече было уделено внимание вопросам безопасности в регионе: "Несомненно, что существующие конфликты представляют серьезную угрозу миру, международной стабильности и безопасности в регионе, а также препятствуют экономическому развитию наших стран".

Министры трех стран подчеркнули важность расширения сотрудничества между соответствующими компаниями трех стран в разработке совместных энергопроектов и обмене опытом, а также указали на важность создания трехстороннего рынка электроэнергии.

Грузинский министр отметил, что эти конфликты и все спорные вопросы должны решаться мирным путем в соответствии с принципами международного права, суверенитета и территориальной целостности государств, добавив: "Сегодняшняя встреча еще раз продемонстрировала готовность Грузии, Азербайджана и Турции сообща решать вопросы и углублять связи".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стороны в связи с имеющимися конфликтами на территориях Грузии и Азербайджана подтвердили необходимость мирного их решения. "Мы также подтвердили нашу солидарность в борьбе с терроризмом. Уверен, что наше сотрудничество станет образцом для всего региона", - сказал Чавушоглу.

Он также сообщил, что на встрече был подписан документ о новом плане действий по трехстороннему отраслевому сотрудничеству на 2020-2022 годы. По его словам, план углубит сотрудничество между Грузией, Азербайджаном и Турцией по практическим вопросам и конкретным проектам. "Эти проекты будут реализованы в таких областях, как энергетика, в сферах транспорта, торговли, культуры и окружающей среды. Мы договорились, что продолжим работу по увеличению пропускной способности Баку-Тбилиси-Карс, но чтобы увеличить объемы торговли, нам необходимо согласовать таможенные процедуры", - сказал Чавушоглу.

Главы МИД еще раз отметили значимость трехстороннего сотрудничества в оборонной сфере, как подчеркивается в Меморандуме о взаимопонимании от 2018 года, подчеркнули необходимость сотрудничества, трехсторонних учений в области оборонной промышленности, а также встреч на высоком уровне. В данной связи стороны приветствовали трехстороннюю встречу министров обороны 12 июня 2019 года в Габале.