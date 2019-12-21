Ильхам Алиев выделил деньги малообеспеченным семьям

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной помощи малообеспеченным семьям. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года поручено выплатить единовременную помощь в размере 100 манатов каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2019 года.

С этой целью из госбюджета на 2019 год выделено 7,6 млн манатов. Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении. Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить перевод единовременной помощи на счета семей, получающих адресную государственную социальную помощь, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.