Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, зеленый свет началу переговорного процесса дан на высшем политическом уровне. Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Источник издания, близкий к Администрации президента России, подтвердил, что вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

В то же время, представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев «Ведомостям» воздержался.