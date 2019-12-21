Глава Boeing лишился работы

Исполнительный директор Boeing Денис Муйленбург лишился работы. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.

С 13 января его обязанности будет исполнять председатель фирмы Дейв Кэлхун. До тех пор временным главой организации назначен финансовый директор Грег Смит.

В заявлении Boeing говорится, что решение принято советом директоров. По их мнению, смена руководства будет способствовать восстановлению доверия к компании.