Роскосмос перенес запуск «Ангары»

Второй испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» перенесен с этого года на следующий. Об этом сообщает Роскосмос. Предыдущий запуск тяжелой ракеты проводился в 2014 году.

Напомним, ранее в Роскосмосе предполагали, что старт «Ангары» может состояться перед новым годом или вскоре после. Отметим, что в сентябре вице-премьер Юрий Борисов рассказал о многочисленных претензиях к космическому ракетному комплексу «Ангара». По его словам, заказчик в лице Минобороны недоволен как техническими характеристиками, так и сроками работы исполнителя в лице Роскосмоса.

Борисов пояснил, что основной инструмент для формирования спутниковой группировки Минобороны пока соответствует заявленным требованиям. А Роскосмос постоянно срывает сроки в работе и допускает задержки от трех месяцев до года, как это было, к примеру, с выпуском второй легкой и третьей тяжелой ракет. Из-за задержек в изготовлении ракет-носителей невозможно вовремя осуществлять их запуски, намеченные на конец 2019 и на 2020 гг., подчеркивал Борисов.