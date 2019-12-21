iPhone X начали деградировать

Владельцы iPhone X начали жаловаться на слишком быструю деградацию аккумуляторов их смартфонов. Это напрямую отражается на производительности устройств, пишет портал Wccftech.

Жалобы начали появляться на форумах Apple и Reddit, пользователей разочаровало время автономной работы их девайсов. Так, многие владельцы iPhone X заявили, что аппарат внезапно отключается при оставшемся заряде 20 процентов. Владельцы смартфона задаются вопросом, стоит ли менять девайс или отдавать его в сервисный центр.

Apple уже отреагировала на жалобы, отметив, что аккумулятор iPhone X рассчитан на 500 полных циклов зарядки в нормальных условиях и на протяжении срока использования батарея может потерять до 80 процентов емкости. «Если срок гарантии истек, Apple предлагает платное обслуживание аккумулятора», — говорится в заявлении компании.