Кадыров одной фразой избавил Чечню от "воров в законе"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от "воров в законе" и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе. Трансляцию мероприятия в понедельник, 23 декабря, ведет ЧГТРК «Грозный».

«Не признаю воровские законы. Когда-то я собрал воров из Чечни и сказал, чтобы оставили свои воровские дела в Чечне», — заявил Кадыров, указав, что в республике есть «законы получше».

В рамках ежегодной пресс-конференции глава Чечни отвечает на вопросы, присланные в социальных сетях, а также на звонки. Обратиться к Кадырову могут как и жители республики, так и журналисты.