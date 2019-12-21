Госдеп выступил против антитурецких санкций

Санкции против Турции из-за покупки российских С-400, одобренные американским Конгрессом, поспособствуют сближению Анкары с Москвой и нанесут ущерб национальным интересам США. Об этом говорится в письме Госдепартамента сенаторам комитета по иностранным делам, пишет The Daily Beast.

В частности, дипломаты назвали избыточными положения билля, согласно которым власти обязаны уведомлять Конгресс о любых поставках оружия или военных технологий Турции за 30 дней до передачи. По их мнению, последствием таких положений может стать прекращение торговли Турции и США в военной сфере. «Законопроект соответствует интересам зарубежных производителей оружия, а не американских», — отмечается в письме Госдепа.

В нем также говорится, что запрет на финансовую помощь Турции нанесет ущерб мировой финансовой и экономической системе. Сотрудники американского внешнеполитического ведомства призвали сенаторов убрать два раздела законопроекта, которые касаются ограничений на передачу оружия Анкаре и поставку ей истребителей F-16. По их данным, поставка российских систем С-400 не несет в себе никаких технологических угроз американским истребителям.