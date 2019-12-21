Ильхам Алиев об арестах глав районов: "Если ты не боишься народа, то побойся Аллаха!"

«Я неоднократно говорил, что должен быть более серьезный общественный контроль. Я не говорю это ради простого слова. В некоторых случаях, я повторяю это. Зачем? Потому, что этого нет у нас. Или общественного контроля вообще нет, или он очень слабый. Если не будет общественного контроля, то откуда мы будем получать информацию?». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Потому, что некоторые вопросы мне не докладывают. Потому, что этим людям не выгодно об этом докладывать. Поэтому я стараюсь узнавать о проблемах граждан, когда еду в районы. Или я сам еду инспектирую там работы, либо такая информация должна поступать от общественности. Государственные чиновники в каждой стране привыкли подавать хорошие рапорты. Если спросишь их о чем-нибудь, скажут, что все прекрасно и нет никаких проблем. Когда я еду в некоторые районы и спрашиваю у главы района об имеющихся проблемах, он говорит, что все прекрасно. Но ведь такого не может быть. Либо он сам не знает о проблемах, либо пытается их скрыть, либо же я не знаю, какие цели он преследует», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что слова, сказанные им новоназначенным главам районов перед телекамерами, являются самыми важными поручениями для них, и они должны их выполнять.

«В том числе и в отношении с гражданами не должно быть самоуправства, не должны смотреть на граждан свысока, должны служить им, не должны мучать их, не должны незаконно требовать деньги у предпринимателей на какие-то работы по благоустройству. Я знаю, что под видом благоустройства у предпринимателей собирают средства. Это недопустимо, нам не нужно такое благоустройство. Они не должны брать взяток, наоборот, должны стараться привлекать инвесторов. А то в некоторых случаях предприниматель хочет прийти и открыть дело, а вместо того, чтобы помочь ему, начинают требовать деньги. Проведенные в последнее время меры показали это. Ведь я предупреждал, что если вы пойдете по неправильному пути, то административное наказание станет самым мягким наказанием. Дело не ограничится административным наказанием. Но возможно, некоторые считали, что это не относится к ним. Поэтому они совершили такие недопустимые действия. На самом деле измена государству, государственной политике. В то же время выявляются такие вопиющие факты, что человек даже не знает что думать», - сказал он.

Ильхам Алиев отметил, что после падения курса маната, в Азербайджане увеличилась безработица и некоторые люди остались без работы. Тогда по инициативе президента в каждом районе создали оплачиваемые общественные рабочие места.

«Это было сделано для того, чтобы гражданам хотя бы выплачивали минимальную заработную плату. По всей стране было создано 40 тысяч таких оплачиваемых общественных рабочих мест. Люди работают на общественных работах и получают зарплаты. Так они не стали выплачивать деньги этим бедным людям, забрали заработные карты и снимали с них деньги. Как это можно назвать? Это бессовестно. Хорошо, если ты не боишься народа, то побойся Аллаха! Разве можно такое делать?

Это моральная деградация чиновника. Это моральная деградация человека. Такие чиновники являются пятном для нашей страны, власти. Пусть все услышат и знают, что борьба с такими случаями будет вестись еще серьезнее. Пусть все извлекут из этого урок. Если ты хочешь быть государственным чиновником, то служи государству с совестью. Но если ты смотришь на должность как на источник дохода, то даже не иди туда. Ты станешь несчастным. Те, кто не понимает этого, должны понять, что в новый период, в стране, перед которой стоят новые вызовы, не может быть по- другому. Мы должны еще больше оздоровить ситуацию в стране. Борьба с негативными случаями будет проводиться и в будущем. В то же время я вижу поддержку со стороны как прессы, так и общественности, они мне помогают в этом деле», - сказал президент.