Ильхам Алиев: Некоторые депутаты после избрания не интересуются своим округом видео
«Я не хочу давать оценку деятельности членов парламента, потому что это другая ветвь власти. Но мой совет депутатам, которые будут избраны, состоит в том, чтобы они были более активны в своих округах, чтобы граждане их знали и обращались к ним». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.
Ильхам Алиев отметил, что будущие депутаты должны поднимать вопросы перед центральными и местными органами власти.
«Это станет еще одной формой общественного контроля. Потому, что я знаю, что в некоторых случаях избирается депутат, но он даже не посещает и не интересуется своим округом. А когда приближаются очередные выборы, то начинает говорить, поддержите меня. То есть его должен поддержать народ. Конечно, партия «Ени Азербайджан» как ведущая политическая сила будет защищать своих кандидатов. И это естественно. У нас мажоритарная система, я считаю, что это очень справедливая система. Эта система привязывает избранного депутата к своему округу. Я это говорю по своему опыту. Потому, что в первый раз в 1995 году я был избран членом парламента по мажоритарной системе. Тогда у меня был свой округ, где я был очень активен. А в 2000 году я уже был зарегистрирован как кандидат номер один партии «Ени Азербайджан». И после избрания у меня не было своего округа и это не позволяло мне уделять особое внимание какому-либо округу», - сказал Ильхам Алиев.