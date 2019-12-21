«Я не хочу давать оценку деятельности членов парламента, потому что это другая ветвь власти. Но мой совет депутатам, которые будут избраны, состоит в том, чтобы они были более активны в своих округах, чтобы граждане их знали и обращались к ним». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Ильхам Алиев отметил, что будущие депутаты должны поднимать вопросы перед центральными и местными органами власти.

«Это станет еще одной формой общественного контроля. Потому, что я знаю, что в некоторых случаях избирается депутат, но он даже не посещает и не интересуется своим округом. А когда приближаются очередные выборы, то начинает говорить, поддержите меня. То есть его должен поддержать народ. Конечно, партия «Ени Азербайджан» как ведущая политическая сила будет защищать своих кандидатов. И это естественно. У нас мажоритарная система, я считаю, что это очень справедливая система. Эта система привязывает избранного депутата к своему округу. Я это говорю по своему опыту. Потому, что в первый раз в 1995 году я был избран членом парламента по мажоритарной системе. Тогда у меня был свой округ, где я был очень активен. А в 2000 году я уже был зарегистрирован как кандидат номер один партии «Ени Азербайджан». И после избрания у меня не было своего округа и это не позволяло мне уделять особое внимание какому-либо округу», - сказал Ильхам Алиев.