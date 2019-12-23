Кадыров прокомментировал убийство соратника Басаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Его слова приводит «Грозный-информ».

Кадыров заявил, что Хангошвили убили свои же люди, когда он перестал быть им нужен. «Это их внутренние разборки, нас это не касается. Он у нас не живет давно. По-моему, он гражданин Грузии, а не наш гражданин», — отметил чеченский лидер.

Он также назвал Хангошвили преступником и добавил, что «на одного террориста меньше стало». Кадыров также призвал западные страны не заниматься болтологией, а доказать свои обвинения в его адрес на деле.