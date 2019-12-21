«У меня очень напряженный рабочий график. Можно сказать, там нет перерывов. Даже в воскресенье я не выхожу на работу, но опять же постоянно на связи. Возможно, я единственный человек в Азербайджане, у кого нет выходных». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Глава государства отметил, что каждый день для него рабочий.

«Потому что каждый день нужно решать вопросы. Возникают некоторые вопросы, которые требуют оперативности. Поэтому некоторые внутренние встречи, которые представляются общественности, возможно, составляют 5-10 процентов в моем рабочем графике», - сказал президент.