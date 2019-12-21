В Иране рассказали о своих запасах урана

Тегеран располагает в настоящее время 800 кг обогащенного урана, и каждый месяц его запасы будут увеличиваться примерно на 200 кг, сообщил глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи.

На вопрос о том, решил ли Иран повысить уровень обогащения урана до 20%, чиновник ответил, что у его организации «нет проблем сделать это в случае получения соответствующего указания».

«Но я не могу говорить, принято такое решение или нет. Такое решение должны принимать руководители страны, президент», — отметил он.