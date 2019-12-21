В России разбился истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался, сообщил представитель силовых структур.
Крушение произошло в 120 км от аэродрома «Дземги». Самолет принадлежит авиазаводу имени Гагарина. По словам источника РИА Новости, летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8.
«Произошла авария, пилот успел катапультироваться», – подтвердил информацию представитель правительства края.
«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре», – передает ТАСС слова представителя администрации. Пилот травм не получил.
Представитель правительства региона сообщил, что «испытывали двигатель». Основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования, заявил представитель силовых структур.
Представитель силовых структур также сообщил, что самолет при падении взорвался и полностью разрушился.
Су-57 (также известен как Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Первый полет новый истребитель совершил в 2010 году.