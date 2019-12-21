Вице-президент: Анкара не откажется от договоренностей с Ливией

Турция не отступит от шагов по обеспечению мира в Сирии и не откажется от достигнутых с Ливией договоренностей, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, Турция и Ливия – два суверенных государства и имеют полное право договариваться по вопросу границы, в том числе на море. «Все действия Анкары и Триполи отвечают нормам международного права. Так будет и впредь», - сказал Октай.

По его словам, Турция также готова к сотрудничеству с дружественными странами по вопросу ликвидации угроз региональной безопасности.