В Мексике на рождественском вечере убили мэра

В мексиканском городке Халапа-де-Диас (штат Оахака) группа преступников расстреляла шестерых человек, в том числе мэра города Артуро Гарсию Веласкеса, на рождественской вечеринке. Об этом сообщает издание Sol de Mexico.

Как отмечается, праздник устроила Система комплексного развития семьи (DIF).

По данным следствия, боевики ворвались на вечер с целью убийства непосредственно мэра города. Известно, что погиб также глава муниципалитета.

Веласкес находился на вечере вместе со своей семьей.