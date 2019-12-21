Племянника Саргсяна отправили за решетку
Суд общей юрисдикции Еревана принял решение о заключении под стражу племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, экстрадированного из Чехии на родину по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны.
"Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство генпрокуратуры и дал санкцию на арест Нарека Саргсяна", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейские экстрадировали Нарека Саргсяна из Чехии в Армению 21 декабря. Он был объявлен в розыск 5 июля 2018 года. В его квартире при обыске были найдены оружие и наркотические вещества. Сотрудники Службы национальной безопасности также задержали близкого друга Нарека Саргсяна, у которого был изъят чемодан с наркотиками и пистолетами.