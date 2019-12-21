Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин

Британская авиакомпания ЕasyJet отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин во время приветствия или обращения на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Для того, чтобы не задеть чувства представителей меньшинств, вместо фразы «леди и джентльмены» экипаж самолетов будет произносить: «приветствуем всех». Такое решение возникло после жалобы одного из клиентов лоукостера, трансгендерного университетского преподавателя Доктора Энди Фугард (Dr Andi Fugard).

«Уважаемый @easyjet, вы что, участвуете в каком-то конкурсе, где нужно показать, как вы поддерживаете гендерную бинарную систему? "Дамы и господа, мальчики и девочки". Духи снова строго разделяются на "мужские и женские"», — высказался Фугард в Twitter.

Сотрудники авиакомпании выразили свое сожаление в ответ на сообщение клиента и пообещали разобраться с проблемой. В результате персонал получил новые инструкции, предлагающие больше не использовать фразу «леди и джентльмены» во время рейсов.

В феврале американские авиакомпании пообещали предоставить пассажирам, не признающим себя ни мужчинами, ни женщинами, возможность не выбирать один из этих двух вариантов при бронировании авиабилетов.Так, American, Delta, United, Southwest, Alaska and JetBlue изменили процесс оформления билетов, и в графе «пол» путешественники смогут выбрать «не определен» или «не указан».