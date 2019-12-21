В Греции подожгли автомобиль турецкого дипломата

Представитель МИД Турции Хами Аксой назвал возмутительной провокацией поджог автомобиля сотрудника генконсульства Турции в Салониках. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Аксоя, позиция турецкой стороны доведена до сведения посла Греции в Анкаре и официальных греческих структур через посольство Турции в Афинах.

В последние годы в Греции увеличилось число провокаций против сотрудников дипмиссий Турции и их имущества, отмечает турецкий дипломат.

«Призываем официальные структуры Греции к борьбе с подобного рода провокационными действиями и усилению безопасности сотрудников дипмиссий Турции. Ожидаем, что все причастные к антитурецким акциям будут выявлены и привлечены к ответственности», - сказал Аксой.