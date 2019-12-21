Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Устойчивое социально-экономическое развитие Азербайджанской Республики, комплексные реформы и укрепление позитивного имиджа страны на мировой арене тесно связаны с вашим именем.

Я высоко ценю уровень и стратегический характер отношений, основанных на доверии между нашими странами. Уверен, что многостороннее партнерство между Минском и Баку, основанное на крепкой дружбе и взаимопонимании, будет и впредь успешно развиваться.

Желаю вам искренне крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также новых достижений в вашей работе на благо братского азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.