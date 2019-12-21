Адвокат Трампа: «Сорос — враг Израиля... Он ужасный человек»

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США в Украине, заявил в интервью журналу New York Рудольф Джулиани, личный адвокат президента Дональда Трампа.

Юрист рассказал журналисту издания, что Сорос, создатель сети благотворительных организаций, «контролировал» посла Мари Йованович, отстраненную Трампом за нелояльность: «Все четверо послов были его ставленниками. К тому же он нанимал агентов ФБР».

Адвокат подчеркнул, что его критику Сороса нельзя назвать проявлением антисемитизма. «Его с трудом можно назвать евреем... Он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он — враг Израиля... Он ужасный человек», — сказал Джулиани.