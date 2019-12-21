Президент России Владимир Путин сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов в его деятельности во имя процветания и развития азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за внимание и поздравление.

Главы государств, с удовлетворением вспомнив свои регулярные встречи на высшем уровне и недавние контакты в Санкт-Петербурге в эти дни, выразили уверенность в дальнейшем углублении и расширении отношений, основанных на стратегическом партнерстве. Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин, отметив важность совместных проектов между двумя странами, подчеркнули, что ввод в строй сегодня нового автомобильного моста через реку Самур внесет вклад в дело углубления широкомасштабного сотрудничества.