Джеки Чан едва не погиб на съемках нового фильма видео
Китайско-американский актер Джеки Чан едва не погиб, когда исполнял трюк на съемках боевика “Авангард", сообщает The Star online.
Во время работы над эпизодом, который снимали в море, актер оказался в ловушке под камнями и чуть не утонул. На пресс-конференции в Пекине по продвижению фильма Джеки Чан рассказал, что очень испугался тогда, но сохранил спокойствие и не паниковал.
Съемочная группа оперативно отреагировала и вытащила актера из воды. После Чан успокаивал режиссера картины Стэнли Тонга, который боялся худшего.
Фильм «Авангард», рассказывающий об отряде охранников, выйдет в прокат в январе 2020 года.