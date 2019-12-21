Китайско-американский актер Джеки Чан едва не погиб, когда исполнял трюк на съемках боевика “Авангард", сообщает The Star online.

Во время работы над эпизодом, который снимали в море, актер оказался в ловушке под камнями и чуть не утонул. На пресс-конференции в Пекине по продвижению фильма Джеки Чан рассказал, что очень испугался тогда, но сохранил спокойствие и не паниковал.

Съемочная группа оперативно отреагировала и вытащила актера из воды. После Чан успокаивал режиссера картины Стэнли Тонга, который боялся худшего.

Фильм «Авангард», рассказывающий об отряде охранников, выйдет в прокат в январе 2020 года.