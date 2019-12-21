Открылся мост между Азербайджаном и Россией фото
Состоялось открытие автомобильного моста, построенного на реке Самур между Азербайджаном и Россией, сообщает Trend.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, глава Республики Дагестан Владимир Васильев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, министр экономического развития России Максим Орешкин и глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов.
Мост построен при совместном финансировании России и Азербайджана. Межправительственное соглашение о строительстве нового автомобильного моста на реке Самур было подписано 13 сентября 2013 года. Протяженность пятипролетного моста составляет 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Мост состоит из двух проезжих полос. Здесь также построена пешеходная полоса шириной 3,75 метра.