Синоптики о погоде: ветер и 16 градусов тепла

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 6-10, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

В среду, 25 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются дожди, возможен снег. На отдельных территориях туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Апшероне ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.