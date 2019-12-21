Сын Эрдогана в Баку

"Мы привезли с собой приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджанским братьям и поздравления с днем рождения президенту Ильхаму Алиеву". Как передает Report, об этом журналистам сказал сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Всемирной федерации этноспорта Билал Эрдоган, побывавший на финальной встрече Кубка президента по човгану в закрытом манеже Центра коневодства в Бина.

Он рассказал о причине визита в Баку: "Наш сегодняшний визит связан с финальной игрой Кубка президента по национальной игре човган, совпавшей с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это соревнование организуется уже в 7-й раз. В октябре на организованном в Стамбуле Культурном фестивале этноспорта мы сотрудничали с Федерацией конного спорта Азербайджана в связи с карабахскими скакунами. В результате они пригласили нас на этот финал. Мы понаблюдали за финалом човган, являющегося азербайджанским национальным видом спорта".