В этот Новый год Дед Мороз будет дарить подарки с Банком Республика

В последнюю рабочую неделю года Банк Республика запускает новогоднюю акцию для всех жителей и гостей столицы. Эта акция подарит всем праздничное настроение и будет полна подарков и сюрпризов.

До Нового года остались считанные дни, но вы все еще не чувствуете праздничную атмосферу? С нетерпением ждете свой новогодний подарок? В ожидании приятного сюрприза от 2020 года?

Так, в рамках акции жители Баку и гости столицы, угадав две цифры кода на экране машины Деда Мороза, смогут выиграть 100 манатов, а также пластиковую карту и Paypass Sticker от Банка Республика. Праздничная машина ежедневно будет делать остановки в различных точках столицы и предоставлять шанс получить свой новогодний подарок от Деда мороза. Для участия в конкурсе достаточно сфотографироваться с машиной и поделиться в социальных сетях с хештегом #şaxtababank.

Более подробную информацию о конкурсе, который будет проходить в течение 7 дней в 7 разных точках города, можно будет получить на официальных фейсбук и инстаграм страницах банка, или позвонив по номеру 144.

В этом году Дед Мороз будет дарить подарки с Банком Республика! Примите участие в конкурсе и выиграйте свой подарок!