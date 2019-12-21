Генерал армянских спецслужб: «Серж Саргсян пытался подкупить Левона Тер-Петросяна за 10 миллионов долларов»

Как сообщает haqqin.az, об этом в интервью армянской газете "Жоховурд" заявил бывший начальник Главного управления по защите Конституции, общественного порядка, борьбе с терроризмом Службы национальной безопасности Армении генерал-майор Тигран Барсегян (интервью опубликовано на сайте epress.am).

Серж Саргсян, будучи президентом Армении, купил оппозицию за деньги. А Федеральная разведывательная служба России была недовольна тем, что он обсуждает с США планы возвращения пяти районов вокруг Нагорного Карабах а в обмен на миллиарды долларов инвестиций.

По словам Барсегяна, когда Серж Саргсян руководил страной, партия «Дашнакцутюн» была очень недовольна его деятельностью, конкретно по карабахскому вопросу. Также серьезное недовольство выражало Армянское национальное движение во главе с экс-президентом Левоном Тер-Петросяном.

«Серж Саргсян пытался купить лояльность «Дашнакцутюн» и Левона Тер-Петросяна. По имеющейся у нас информации, он предложил Тер-Петросяну 10 миллионов долларов за то, чтобы он вообще замолчал. «Дашнакцутюн» взяла эти деньги, однако Левон Тер-Петросян отказался», - сказал бывший генерал спецслужб.

Барсегян также заявил, что СНБ провела полномасштабные прослушивания и оперативно-розыскные меры по вопросам, касающимся страны. «Могу сказать, что поступала очень серьезная информация, например, из квартиры сотрудницы посольства США Лилит Оганян, где были установлены устройства для прослушки и где собирались сотрудники посольства, в частности, руководитель политического отдела посольства Стивен Бэнкс и зампосла Джозеф Пенингтон.

После избрания Сержа Саргсяна в 2008 году президентом во всех своих докладах они сообщали, что в стране происходит грабеж. Ответственность Сержа Саргсяна за присвоение финансов и, в целом, ограничения в стране возросла настолько, что американские, международные структуры просто били в набат, сообщая об этом своему руководству.

Во всех тайных докладах, которые мы по ходу прослушивали, они сообщали руководству, а именно Центральному разведывательному управлению и другим руководителям США, что Армения регрессирует и ее необходимо наказать», - заявил генерал.

Как говорит Тигран Барсегян, лишившись поддержки изнутри, Серж Саргсян пытался решить проблемы, заручившись поддержкой внешнего мира. В ходе переговоров с президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джозефом Байденом он обсудил планы возвращения прилегающих территорий Азербайджану в обмен на инвестиции в размере 3 миллиардов долларов. (Этот эпизод из интервью с Барсегяном мы предложили вниманию читателей на прошлой неделе - ред.).