ОАО «Азерэнержи» и «Азеришыг» распространили видеоматериал о широкомасштабных работах, проведенных в соответствии с электроэнергетической стратегией президента Ильхама Алиева, начиная с 2003 года, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерных обществ.

В видеоматериале рассказывается о созданном президентом Ильхамом Алиевым ОАО «Бакыэлектрикшебеке» и сформированном на его базе ОАО «Азеришыг», а также ОАОА «Азерэнержи», проведенных ими широкомасштабных работах и их результатах. В видеоролике представлено, как в результате серьезных реформ, проведенных главой государства, строительства, реконструкции и восстановления, охватывающих области производства, передачи, управления и распределения электроэнергии, Азербайджан превратился из импортера в экспортера электроэнергии.

В видеоматериале также рассказывается об электростанциях, подстанциях, линиях электропередач, построенных за последние 16 лет, и о работах, проводимых сейчас в соответствии с Генеральным планом.