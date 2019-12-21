Журналисты Британии выбрали «фразу года»
Массовые протесты в Гонконге показались редакции газеты The Financial Times наиболее значимым событием уходящего года с точки зрения лексики.
Слоган митингующих Be water («Будь водой») британские журналисты признали «словом» или «фразой года» в знак поддержки их непримиримой борьбы с властями КНР.
Издание напоминает, что происхождение фразы связано с философией актера Брюса Ли, который является гонконгцем по происхождению.
Протестующие использовали эти слова, чтобы «собираться как роса» и блокировать дороги, «рассеиваться как туман» во время бегства от полиции и быть «твердыми как лед» в своих убеждениях.