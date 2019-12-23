Глава Дагестана о запуске поезда между Махачкалой и Баку

Президенты России и Азербайджана предпринимают усилия для развития экономического сотрудничества в интересах народов двух стран, сказал глава Республики Дагестан Владимир Васильев на церемонии открытия моста через реку Самур на азербайджано-российской границе, сообщает Report.

"Доверие рождает сотрудничество, сотрудничество рождает процветание государств и народов. Дагестанцы испытывают особые отношения к азербайджанцам, между ними очень много родственных и культурных связей, есть общая история и огромное уважение и понимание того, что если у соседа хорошо, то и у тебя тоже будет праздник", - отметил глава Дагестана.

По его словам, соединение людей, живущих на берегах одной реки, - это "очень большое событие для местных жителей".

В.Васильев также напомнил, что в этом году будет запущен поезд, который соединит Махачкалу и Баку, упростит процедуры посещения для жителей обеих республик.