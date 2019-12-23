Шахин Мустафаев: Скоро откроется дорога из Баку до российской границы

Скоро будет введена в эксплуатацию новая автомобильная дорога М1 Баку - Губа - госграница России, являющаяся частью международного транспортного коридора Север - Юг, сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на церемонии открытия моста через реку Самур, сообщает Trend.

По его словам, эта дорога вдвое сократит время грузоперевозок по коридору Север - Юг: «Аналогичная автомагистраль уже сдана в эксплуатацию, в скором времени будет открыта новая автомагистраль. Обе дороги огибают населенные пункты».

Шахин Мустафаев добавил, что новый мост также придаст импульс развитию туризма: «За десять месяцев этого года из России в Азербайджан приехали более 900 тысяч туристов, 70% из которых воспользовались наземным транспортом».