Билал Эрдоган на встрече с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня находящегося с визитом в Баку председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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