Токаев и Жээнбеков поздравили по телефону Ильхама Алиева
Президенты Казахстана и Киргизии - Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков - позвонили сегодня президенту Ильхаму Алиеву и поздравили его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Главы Казахстана и Киргизии пожелали главе государства успехов в деятельности во имя благосостояния азербайджанского народа и крепкого здоровья.
«В ходе беседы с президентом Касым-Жомартом Токаевым было отмечено, что дружеские отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются. Лидеры выразили уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества», - сообщает пресс-служба президента.
Во время телефонного разговора с Сооронбаем Жээнбековым главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных связей между Азербайджаном и Киргизией, подчеркнули, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы президента.