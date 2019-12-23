Фикрет Мамедов написал программную статью о судебных реформах

Отдел информации 15:50

Министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов написал программную статью, в которой рассказывает о прогрессивных шагах, предпринятых в последние 16 лет в связи с модернизацией судебной системы, повышением эффективности правосудия, увеличением прозрачности в этой сфере, применением новых информационных технологий и другими важными вопросами. В своей статье министр Фикрет Мамедов отмечает, что основательные реформы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева, охватывают все сферы жизни страны, в том числе судебно-правовую систему. Haqqin.az представляет вниманию читателей данную статью, опубликованную в АзерТАдж. * * *

Президент Ильхам Алиев, ведущий вперед независимое азербайджанское государство, которое создал и сделал вечным общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев, осуществляет всесторонние реформы, рассчитанные на прогресс нашей страны и благосостояние народа, что вписывает славные страницы в нашу современную историю. В 2003 году великий лидер Гейдар Алиев в своем обращении к народу говорил: «Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее». Сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что наш уважаемый президент оправдал это доверие успешными шагами, предпринятыми за минувший период при поддержке народа. Наша страна, продвигаясь по намеченному великим лидером единственно верному пути, устойчиво развивалась на прочной основе, несмотря на происходящие в мире опасные процессы и кризисы. Была обеспечена жизнь нашего народа в условиях безопасности и стабильности, Азербайджан превратился в страну, пользующуюся уважением и поддержкой во всем мире, обладающую высоким авторитетом, надежного партнера и политический, экономический, культурный центр региона. Министр Мамедов о реформах президента Ильхама Алиева В этот период не было такой сферы, где бы не проводились реформы и не наблюдалось развитие. За последние 16 лет валовой внутренний продукт увеличился более чем втрое, уровень безработицы сократился до 5 процентов, бедность снизилась примерно в 10 раз. Наши валютные резервы достигли 50 миллиардов. В экономику страны были вложены инвестиции в размере более 250 миллиардов долларов. Президент Ильхам Алиев благодаря своей твердой политической воле, решительной и принципиальной позиции вывел Азербайджан в число развивающихся государств мира. Сегодня наша республика по экономической конкурентоспособности известна как передовая, самая реформаторская страна, а также как инициатор и успешный исполнитель крупномасштабных проектов, признается как образец толерантности и пространство мультикультурализма, автор бренда «ASAN», который является общественной моделью государственных услуг, и опыт которого распространяется во всем мире.

Многочисленные проекты, реализуемые по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносящей ценный вклад в многосторонние реформы, проводимые главой государства, принимаемые меры дают положительный результат, еще больше укрепляют единство народа и власти. Президент Ильхам Алиев, определивший за минувший период верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина важнейшим приоритетом своей политики, неоднократно заявлял, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, и наша основная задача заключается в достойном служении людям. Служением народу господин Президент доказывает, что является президентом каждого гражданина, и показывает всем государственным чиновникам пример скромности, чистоты и служения Родине. Глава государства постоянно призывает общественность к активному участию в государственном управлении, общественном контроле, занимает решительную позицию в борьбе с коррупцией, отдает предпочтение широкому и эффективному применению прозрачных и инновационных методов в области оказания услуг гражданам, что всегда получает поддержку общества. В этом направлении осуществляются важные государственные программы и национальные планы действий, принимаются конкретные практические меры. Именно президент Ильхам Алиев является автором прогрессивных реформ в судебно-правовой системе, проводимой адекватно всестороннему развитию нашей республики. Ильхам Алиев - гарант независимости судебной власти Судебно-правовые реформы, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, за минувший период успешно развивались главой государства в соответствии с современными вызовами. Президент Ильхам Алиев, как и во всех вопросах, применил в судебно-правовой сфере новаторский и реформаторский подход, опираясь на существующий в мире самый прогрессивный опыт, подчеркнул, что совершенствование судебной системы является важнейшим условием для всестороннего развития нашей республики, укрепления демократического правового государства. Ильхам Алиев с самого начала деятельности в качестве президента страны считал приоритетом превращение судов в инстанцию, где надежно защищаются права и свободы человека и гражданина, осуществляется правосудие, пользующееся высоким авторитетом в обществе. В истекший период главой государства, как гарантом независимости судебной власти, были предприняты прогрессивные шаги, связанные с модернизацией судебной системы, повышением эффективности правосудия, упрощением доступности и возможности обращения в суды, увеличением прозрачности, предотвращением фактов злоупотребления, волокиты и других просчетов, применением новых информационных технологий. Эти шаги, безусловно, основаны на твердой политической воле главы государства, его реформаторстве. Неслучайно, по масштабам осуществленных реформ о президенте Азербайджана говорят, как об одном из самых активных лидеров-реформаторов мира, в отчетах авторитетных международных рейтинговых агентств наша страна вышла на 5-е место в мире по реформаторству глав государств.

Реформа приносит успешный результат лишь тогда, когда необходимость ее осуществления соответствует темпам развития общества, велению времени. Многочисленные важные указы и распоряжения, подписанные за истекший период главой государства, принявшим к сведению данный фактор, послужили усовершенствованию и модернизации судебно-правовой системы в соответствии с международными стандартами, укреплению независимости судебной власти. В рамках исполнения поручений главы государства, связанных с повышением эффективности правосудия, в 2004 году была создана совместная рабочая группа Азербайджан-Совет Европы, подготовлен важный законопроект в этой области, проведенный через экспертизу в Совете Европы с участием авторитетных международных экспертов. Внесены основательные изменения в Закон «О судах и судьях», принят новый Закон «О Судебно-правовом совете». В феврале 2005 года в нашей стране стал функционировать новый институт – Судебно-правовой совет, являющийся независимым органом самоуправления судебной власти. С самого начала в число целей Судебно-правового совета были включены такие важные задачи, как модернизация судебной системы во имя облегчения доступности правосудия, повышения общественного доверия и веры судам, проведение отбора судей на основе самых прозрачных процедур, построение образования в рамках современных требований и повышение профессионализма. С точки зрения обеспечения независимости судебной власти были расширены полномочия совета, к его исключительным полномочиям были отнесены все вопросы, связанные с судебной системой, в том числе оценкой деятельности судей, переменой места работы и продвижением по службе, привлечением к дисциплинарной ответственности и поощрением. Суды стали доступны для граждан Президент Ильхам Алиев, считающий важным постоянную доступность и упрощение государственных услуг для граждан, более удобное обращение людей в государственные органы, уделил данному вопросу особое внимание и в судебно-правовой сфере. Учитывая то, что доступность судов во многом зависит от устройства судебной системы, в особенности деятельности специализированных и региональных судов, он подписал указы от 19 января 2006 года и 15 июля 2010 года в связи с модернизацией судебной системы, после чего в этой сфере были проведены институциональные реформы. Так, с целью улучшения доступности судов для граждан, проживающих в регионах, в соответствии с поручениями главы государства в условиях социально-экономического развития регионов в 2006 году вместо республиканских апелляционного и экономического судов были организованы 6 региональных апелляционных судов, а также дополнительно 3 местных экономических суда. А в 2010 году вместо единственного по республике суда по тяжким преступлениям были созданы региональные суды по тяжким преступлениям, их общее число доведено до 5, усовершенствована система военного суда.

Одновременно как одно из важнейших событий в развитии нашей судебно-правовой системы впервые был утвержден институт административной юстиции. С 2011 года в 7 регионах нашей страны стали функционировать новые административные суды, играющие важную роль в предотвращении нарушения прав человека государственными органами. При проведении реформ с учетом пребывания Нахчыванской Автономной Республики в условиях блокады с целью создания благоприятных условий для населения там тоже были учреждены новые суды, Верховный суд Автономной Республики полностью принял характер апелляционной инстанции. Принимаемые под руководством главы государства последовательные меры по расширению гражданского оборота в нашей стране, динамично развивающейся в экономическом отношении, а также облегчению доступа населения к судам оказали основательное влияние и на количество дел, поступивших в суды, с каждым годом увеличивалось количество рассматриваемых в судах гражданских дел. С учетом большой нагрузки для судей как фактора, оказывающего негативное влияние на качество рассмотрения дел, президент страны вдвое увеличил число судей – до 600, число работников аппаратов судов было повышено на 75 процентов, каждому судье выделен штат помощника. В целях комплектования вакантных штатов судей в нашей стране коренным образом был усовершенствован процесс отбора кандидатов в судьи, утвержден порядок отбора их в Европе по самым прогрессивным и прозрачным методам, создана отдельная самостоятельная структура – Избирательный комитет судей. Евросоюз рекомендует опыт Азербайджана другим странам Благодаря примененной прозрачной процедуре отбора более 70 процентов судейского корпуса нашей страны было обновлено судьями нового поколения. Совет Европы и Европейский Союз, изучив положительный опыт Азербайджана в этой области, расценили его как интересную модель хорошей практики и рекомендовали другим государствам воспользоваться этим. Все эти меры создали условия для расширения возможностей людей обращаться в суды, сокращения рабочей нагрузки судей, волокиты и других нарушений, более качественного рассмотрения дел, повышения доверия людей к судебной власти, а также придали основательный импульс развитию других правовых институтов в регионах. Президент Ильхам Алиев, которому принадлежат слова «Прозрачность – вопрос, определяющий будущее каждой страны, так как без прозрачности мы не сможем провести никаких реформ», придает огромное значение более широкому применению современных информационно-коммуникационных технологий, прозрачных и инновативных методов во всех сферах жизни общества. Глава государства в рамках осуществляемых реформ предпринял инновативный шаг в связи с электронизацией работы суда и применением различных технологических новшеств – его распоряжение о создании информационной системы «Электронный суд» от 13 февраля 2014 года, наметив стратегические приоритеты в этой области, заложил основу революционной эволюции.

Новая система позволила людям, не посещая суд, обращаться в электронной форме, тут же получать сведения о процессе в электронном носителе, а также фиксировать судебные процессы аудио-видео- и другими техническими средствами, а участникам процесса - обладать электронным «личным кабинетом», отражающим ход суда, решения и состояние их исполнения и др. сведения. В судах уже применяются электронный документооборот, распределение дел в электронном порядке, электронное управление и информационные программы «Электронное уведомление», система электронного фиксирования процессов. Одновременно в целях улучшения юридических услуг был организован единый интернет-портал судебной системы (www.courts.gov.az), в котором размещена подробная информация о каждом суде и судье. Благодаря порталу граждане получили возможность обращаться в суды и получать ответ в онлайн-режиме, получать исковые заявления и другие судебные документы, подробную информацию о приемных днях и пр. Глава государства, назвав создание информационной системы «Электронный суд» очень серьезной реформой, почеркнул, что ее применение, обеспечивая прозрачность, превратит судебную систему в более современную систему, пользующуюся большим доверием. Молодые судьи и «Электронный суд» За истекший период с учетом значения модернизации судебной инфраструктуры в повышении эффективности правосудия в судах были проведены капитальные работы по ремонту и реконструкции, условия работы приведены в соответствие с современными требованиями, по поручению главы государства в столице и регионах построены и сданы в эксплуатацию новые здания и комплексы судов, строительство для Верховного суда нового величественного здания в особом архитектурном стиле в соответствии с высоким статусом судебной власти явилось одним из знаменательных событий в правовой жизни нашей страны. Кроме того, по поручению и при поддержке главы государства совместно с Всемирным банком были успешно реализованы проекты «Модернизация системы юстиции» и «Прогрессивные услуги юстиции и современная судебная инфраструктура», в этой области приняты последовательные меры. Личное участие президента Ильхама Алиева, как проявление исключительного значения, придаваемого им судебной власти, в открытии многих зданий и комплексов судов еще раз подтверждает, что глава государства постоянно на местах интересуется исполнением данных им поручений, осуществляет непосредственный контроль за проводимой работой. Следует отметить, что реформы, осуществляемые под руководством президента страны в данной сфере, получают одобрение на международной арене неслучайно, Всемирный банк, расценив проект в области юстиции в Азербайджане как один из наиболее удачных, объявил его победителем номинаций «Создание и применение инновативных методов для оказания гражданам более качественных услуг».

Кроме того, наша страна, принимавшая участие в конкурсе Совета Европы в связи с правосудием под названием «Пульс суда: Революция в управлении», за достижения в судебной системе была удостоена премии «Кристальные весы юстиции». У этого процесса есть начало, но нет конца Мировая практика показывает, что реформы в этой области являются длительным процессом. Подчеркнув, что усовершенствование судебно-правовой системы представляет огромное значение в развитии любой страны, глава государства отметил, что данный процесс постоянно идет даже в развитых странах. То есть, у этого процесса есть начало, но нет конца. В 2019 году реформы в судебно-правовой системе перешли на новый этап в соответствии с современными вызовами. Так президент, отметивший, что в текущем году прогрессивные реформы во всех сферах, в том числе в судебно-правовой системе, примут более интенсивный характер и перейдут на новый этап, подписав 3 апреля Указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», подчеркнул, что его исполнение будет способствовать серьезному перелому в этой области. Это – очередное проявление исключительного значения, придаваемого главой государства формированию правосудия, пользующегося высоким авторитетом в обществе, усилению судебной защиты прав граждан, укреплению независимости судебной власти. Забота президента страны о судебной системе, предпринимаемые им шаги в этой области, важные решения получают высокую оценку населения, это поддержка открыто выражается в письмах и обращениях граждан, адресованных главе государства. Совместно с соответствующими структурами началось безотлагательное исполнение Указа, являющегося важной «дорожной картой» для системы юстиции и суда, в короткий срок были приняты комплексные законодательные, институциональные и практические меры. В первую очередь, был изучен передовой международный опыт, связанный с организацией коммерческих судов, гуманизацией политики наказания и декриминализацией преступлений, усовершенствованием исполнения судебных решений и работы судебной экспертизы, в том числе применение альтернативной – частной экспертизы, формированием единой судебной практики и другими вопросами, а также приняты к сведению предложения и мнения общественности, в результате чего разработано около 40 проектов нормативных актов. В порядке законодательной инициативы главы государства был принят ряд новых законов, играющих важную роль в обеспечении более эффективной деятельности системы юстиции и суда. Коммерческие суды и единая судебная практика Первый пакет законодательных актов, принятых в июле нынешнего года, охватил институциональный компонент реформ. В целях обеспечения оперативного рассмотрения споров, связанных с предпринимательской деятельностью, судьями, обладающими более глубокими юридическими знаниями и опытом, распоряжением президента от 19 июля 2019 года были созданы новые региональные коммерческие и административные суды.

Были установлены территориальная юрисдикция данных судов, которые начнут функционировать с 1 января 2020 года, штатная численность судей и работников аппарата в соответствии с проведенным анализом, приняты необходимые меры, связанные с инфраструктурным, материально-техническим обеспечением. Кроме того, в значительной степени была усилена социальная защита судей, улучшено обеспечение судебной деятельности. А на днях в порядке законодательной инициативы главы государства был принят второй законодательный пакет. Данные преобразования, которые вступят в силу с 1 марта 2020 года, охватывают два важных направления судебно-правовых реформ. В целях обеспечения стабильности подхода к решению правовых вопросов в судах и единообразного применения норм материального и процессуального права при осуществлении правосудия важное значение представляет формирование единой судебной практики. Как известно, до сих пор механизмы, позволяющие сформировать единую судебную практику, недостаточно регулировались в законодательстве. В связи с этим на основании нового законодательства в Законе «О судах и судьях» непосредственно закреплена обязанность Верховного суда по формированию единой судебной практики, повышается значение разъяснений Пленума Верховного суда относительно судебной практики, определяются конкретные правовые последствия принятия решений, не отвечающих данным разъяснениям. Кроме того, в результате обобщения судебной практики в новом законодательстве закрепляется предоставление Пленумом Верховного суда соответствующих разъяснений при выявлении просчетов системного характера в применении норм материального и процессуального права, а также организация впоследствии мониторинга судебной деятельности в данной сфере, а при выявлении недостатка в ходе мониторинга – возникновение соответствующей ответственности для судей. Другое важное направление законодательного пакета охватывает деятельность судебной экспертизы, представляющее особое значение в оказании качественных судебных услуг, обеспечении права на справедливое судебное расследование. В результате данных изменений, предусматривающих важные обновления, расширяется круг субъектов, пользующихся правом осуществления судебной экспертизы, а также назначения (заявки) проведения экспертизы. Уточняются сроки проведения экспертизы и представления заключения эксперта, которые на практике в ряде случаев вызывали справедливые жалобы. Азербайджанцы могут теперь заказать частную судебную экспертизу Впервые применяемый в нашей стране в результате изменений институт частной экспертизы позволит всем физическим и юридическим лицам, а также адвокатам и представителям данных лиц заказать судебную экспертизу на основе договора, заключенного с частными судебными экспертами.

Следует отметить, что в случае если лица, желающие работать в качестве частных судебных экспертов, отвечают установленным законодательством требованиям, то Министерство юстиции выдаст им свидетельства и включит в реестр. Лицо сможет осуществлять деятельность в качестве судебного эксперта лишь после получения свидетельства и включения в справочный реестр. В рамках исполнения Указа также в целях систематизации нормативных актов, регулирующих деятельность в области исполнения, впервые был разработан проект Исполнительного кодекса. Были предприняты конкретные шаги по расширению применения информационной системы «Электронное исполнение», предотвращению фактов волокиты и злоупотребления. На месте состоялось ознакомление с альтернативными механизмами исполнения, в том числе практикой различных государств в связи с частным институтом исполнения, было признано целесообразным применение его в нашей стране в пилотном порядке, в настоящее время ведется соответствующая подготовительная работа. Всего шесть судей на 100 тысяч человек Несмотря на увеличение в последнее время числа судей, их количество в соотношении с численностью населения в нашей стране продолжало оставаться незначительным в сравнении с европейскими государствами – в то время, как в европейских государствах на каждые 100 тысяч человек приходится более 20 судей, в Азербайджане данный показатель составлял лишь 6 человек. Наличие тяжелой нагрузки в судах и недостаточное число судей, естественно, негативно отражаются на сроках и качестве рассмотрения дел. В этом контексте, глава государства своим Указом увеличил действующий корпус на треть – 200 единиц, с целью замещения нововыделенных штатов был усовершенствован порядок отбора судей Судебно-правовым советом, в данном процессе повышена оперативность. Были закреплены проведение экзаменов с применением современных технологий, ответы каждого кандидата на вопросы посредством компьютера в индивидуальном порядке и моментальное объявление результатов. В текущем году прием документов кандидатов в судьи принял устойчивый характер, с кандидатами, подавшими документы, были проведены тестовые и письменные экзамены вышеупомянутым методом. 81 кандидат, успешно преодолевший оба этапа, в настоящее время сдает устные экзамены в Избирательном комитете судей. А со 108 кандидатами, добившимися успеха на очередном тестовом экзамене, на этом этапе был проведен письменный экзамен. Комплектование судейских штатов, несомненно, послужит сокращению рабочей нагрузки в судах, качественному рассмотрению дел.

Кроме того, с целью обеспечения оперативности судебного рассмотрения в связи с изменениями, внесенными с текущего года в законодательство, с уделением внимания снижению рабочей нагрузки судей другими средствами была утверждена процедура упрощенного производства по делам относительно небольших исков, обеспечено проведение производства по экономическим делам лишь в электронном порядке – посредством информационной системы «Электронный суд», обеспечена непрерывная аудио-видеозапись судебных процессов, создана возможность упрощенного решения во внесудебном электронном порядке с исполнительной отметкой нотариуса дел, связанных с неоспариваемыми требованиями денег и имущества. В рамках исполнения Указа совместно с Европейским Союзом началась реализация нового проекта, связанного с применением в нашей республике медиации, являющейся важным средством во внесудебном решении споров, министерство подготовило и приняло многочисленные проекты нормативных документов в связи с имплементацией Закона «О медиации», который будет применен со следующего года. Одновременно в связи с поощрением в нашей стране эффективных международных арбитражных процедур совместно с Европейским Союзом в рамках проекта «Поддержка нормативно-правовой базы в связи с развитием бизнес-среды» были проанализированы местное и международное законодательство, с учетом передового опыта подготовлена дорожная карта. Постоянные мониторинги и наказания судей Кроме того, были осуществлены важные законодательные и институциональные меры по обеспечению независимости судей, предотвращению вмешательств в деятельность судов и других негативных фактов и пр., в том числе в целях исполнения поставленных Указом вопросов в Судебно-правовом совете созданы «горячая линия» и мониторинговый сектор. В период после Указа Министерство юстиции и Судебно-правовой совет провели мониторинги почти в 50 судах, допущенные нарушения были доведены до внимания более 100 судей и председателей судов, в связи с более грубыми нарушениями рассмотрены дисциплинарные производства в отношении 39 судей, 6 из которых освобождены от занимаемой должности, а также досрочно прекращены судейские полномочия 2 человек, в отношении остальных приняты различные меры дисциплинарного взыскания.