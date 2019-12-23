Kapital Bank начал сотрудничать с российским Сбербанком

Kapital Bank начал сотрудничество в сфере денежных переводов с крупнейшим банком России – Сбербанком. В рамках сотрудничества впервые в Азербайджане Kapital Bank подключился к созданной Сбербанком системе мгновенных денежных переводов.

Отныне через сайт и мобильное приложение Сбербанка можно будет переводить деньги на карты Kapital Bank. При совершении такого перевода комиссия составит 1% (минимум 30 российских рублей) при максимальной сумме перевода 50 тысяч рублей в сутки (800 долларов США). Переводы через сайт и мобильное приложение Сбербанка будут осуществляться в российских рублях, а на карты будут начисляться в валюте манат согласно курсу Kapital Bank.

Следует отметить, что систему быстрых платежей для переводов между клиентами разных банков по номеру телефона Сбербанк запустил в начале этого года. Ранее к системе переводов Сбербанка по номеру телефона подключились банки из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.