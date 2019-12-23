Путин потребовал лучшего в мире российского оружия

Военная организация России – это не игра в шахматы, здесь не допустима ничья, поэтому российская военная техника должна превосходить зарубежные аналоги, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства», – передает его слова ТАСС.

Президент РФ добавил, что Россия способна этого добиться, а на ключевых направлениях уже добивается. В связи с этим, отметил он, также нужно работать «по всем компонентам».