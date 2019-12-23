Российский Су-57 испытал в Сирии новое вооружение
В Сирии испытаны новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
"В Сирии в боевой работе проверили вертолет Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57", - сказал Шойгу.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед военными атташе, сообщил, что Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии. В ходе повторной апробации, уточнил он, запланированные задачи успешно выполнены.