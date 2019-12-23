Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву и поздравил главу государства с днем рождения, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, Александр Вучич пожелал Ильхаму Алиеву успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил главу Сербии за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в различных областях между Азербайджаном и Сербией, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.