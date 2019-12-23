Путин: Россия опережает всех по вооружениям

Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Росийский лидер отметил, что ни СССР, ни Россия никогда "не стремились создавать угрозы для других стран". По словам Путина, Советский Союз "всегда догонял" США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам".

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - сказал российский президент.