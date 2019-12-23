Эльнур Мамедов, собкорр 16:52

Еще в августе прошлого года haqqin.az в статье «Как кассир Межбанка посадил Леру» предупреждал о беспределе в Пираллахи ростовщиков, которых крышуют влиятельные силы. В частности, в ней рассказывалось как наивную Валерию Панфилову, вернувшую взятую ссуду вместе с процентами, ростовщики унижали, насиловали, приписывая каждый раз новые долги. В итоге она же оказалась в тюрьме. Хотя суды всех инстанций и пошли на поводу ростовщиков, но думалось, что эта история все же как-то утихомирит распоясавшихся ростовщиков. Но, увы! Ровно через год после публикации статьи в поселке Зирья в собственном доме был обнаружен труп Этибара Пашаева, который, по предварительным сведениям следствия, покончил с собой. По данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело. А поскольку следствие еще продолжается, то вникать в детали смерти покойного мы вдаваться не будем, пока. Просто отметим, что многие свидетели и знакомые Этибара считают это вовсе не самоубийством, и в пользу их версии говорит не один факт.

Ломбард или банк? Этибар Пашаев не один год имел в Пираллахи небольшой ломбард, ведя свой скромный бизнес в определенных законом рамках. Но в последние месяцы он неузнаваемо изменился. Сменил ломбард на новый в центре Пираллахи, а престижная машина, приставленная полицейская охрана придавали ему вид крутого и преуспевающего предпринимателя. Правда, все в поселке знали, что такой имидж их старого знакомого стал возможен благодаря вмешательству известных здесь ростовщиков – братьев Надира и Эльшана Алекперовых. Герои первой статьи, упрятав в тюрьму Панфилову, решили диверсифицировать направления своего преступного бизнеса. И тут их взор пал на мягкого и доверчивого Этибара, имеющего опыт работы в ломбарде. Но небольшие ломбардные проценты, конечно, не соответствовали аппетиту братьев Алекперовых. И они «переквалифицировали» его на свой лад в банкира-ростовщика. Суть нового бизнеса заключалась в следующем: привлекать сбережения пираллахинцев для проведения масштабных коммерческих операций. Оформлялись эти деньги как депозиты, хотя депозиты принимать могут только банки. И, естественно, по таким незаконным депозитам выдавались столь же незаконные проценты. Вот эти проценты и привлекали пираллахинцев. Проценты братьев Алекперовых, которые через Этибара они передавали своим «вкладчикам», начинались от 5% в месяц. А 60% годовых – невиданный навар не только для скромного вкладчика, но и серьезного предпринимателя. Вот и пошли пираллахинцы в ломбард Этибара со своими сбережениями, не жалея последнего маната. Многие, конечно, осознавали степень риска, но шли на него – слишком уж заманчивое было предложение. Одни отдавали ростовщикам, банкирам и ломбардчикам в одном лице тысячу-другую, а кто побогаче и сотню-другую тысяч манатов. Клюнув на приманку этих троеликих представителей преступного бизнеса, они сами способствовали разрастанию своеобразной финансовой пирамиды, которая независимо от своей формы и масштабов неминуемо должна лопнуть.

Депозитный пузырь ростовщиков лопнул А конец как всегда пришел неожиданно. Во всяком случае для сотен пираллахинцев, вернее их депозитам. На самом пике преступной затеи ростовщиков, когда депозиты в ломбарде перевалили за несколько миллионов манатов, Этибар вновь неузнаваемо изменился, но в обратную сторону. Вместо цветущего и довольного еще вчера бизнесмена, ворочающего миллионами, перед ломбардными вкладчиками предстал опустившийся, испуганный неудачник. Наиболее близким своим вкладчикам он признался – Надир и Эльшан его кинули. Да так, что теперь он уже не видит никакого выхода. Да, Этибар попал в умело расставленную братьями Алекперовыми паутину, вырваться из которой ему было не суждено. А механизм аферы опытных ростовщиков был прост. Браться передали вначале свой ломбард (внешне лучший в Пираллахи) по доверенности некоему Васифу Фарзалиеву, а тот Этибару Пашаеву – тоже по доверенности. То есть ломбардом фактически стал управлять Этибар, который и оприходывал все депозиты, выдавая вкладчикам утвержденные своей подписью и заверенные печатью копии договоров. Все было как в банке, бизнес раскручивался, доверие населения росло, ряды вкладчиков пополнялись. Молва о новом ломбарде-банке, выдающем невиданные в мировом масштабе проценты, завлекала многих. Говорят, в их числе было немало и работников правоохранительных органов, которые сегодня, в отличие от остальных, даже жаловаться не могут. Но на пике взлета ломбарда-банка братья Алекперовы и решили сорвать куш. Припугнув Этибара, они принудили его по-прежнему собирать вклады, но тут же перекладывали деньги в собственный карман. А вскоре партнеры и вовсе отстранили его от дела. Этибар уже понимал, что влип, в создавшейся ситуации они никак не смог бы не только выдавать вкладчикам проценты, но даже вернуть хотя бы частично сами вклады. И так продолжалось еще некоторое время. Вкладчики уже почуяли неладное, они все больше и больше наседали на несчастного Этибара, которому ничего не оставалось, как рассказать всю правду. Попытались было вкладчики поговорить с братьями, но те привычно отфутболили их обратно к Пашаеву. Мол, кто брал деньги, тому и расплачиваться надо. Но ситуация сильно обострялась. Слишком много было обманутых вкладчиков, поступать с ними как с Панфиловой было немыслимо. Да и сумма вкладов даже для ростовщиков с многолетним стажем была огромная. Но отступать они не хотели, более того, попытались подтолкнуть вкладчиков на новую аферу. Братья предложили вкладчикам скинуться тысяч на 450, чтобы выкупить в другом ломбарде перезаложенные ими и Этибаром золотые изделия. А потом вернуть их хозяевам, конечно же в 2-3 раза дороже, и каким-то образом расплатиться с вкадчиками. Но те уже были научены горьким опытом, и на сделку с аферистами не пошли. А ситуация продолжала нагнетаться, обманутые вкладчики стали объединяться в многочисленные группы, грозя жалобами во все инстанции. И братья, судя по словам потерпевших, пошли им навстречу. С радостью в голосе Этибар как-то сообщил по телефону наиболее активным вкладчикам, что получил у братьев около 1,5 млн. манатов, которые завтра же раздаст людям. Только завтра его труп был обнаружен в ванной собственного дома. А денег и след простыл. То ли убийство, то ли самоубийство, следствие пока не ответило на этот вопрос. Но у вкладчиков после этого начались новые беды.