Гудрет Гасангулиев: «В руководстве парламента будут изменения»

«В нашем внутреннем Уставе написано, что управление парламентом осуществляется на основании многопартийности. Я неоднократно задавал вопрос в парламенте – что охватывает основная статья нашего Устава? Покажите мне элементы нашей деятельности на основе многопартийности. То есть вы даете представителям других партий и независимым депутатам по пять минут на выступление при обсуждении основного финансового документа страны – государственного бюджета», - сказал Гудрат Гасангулиев.

«В руководстве парламента произойдут определенные изменения. И если даже этого не произойдет, должны быть изменены методы руководства парламентом», - заявил в интервью местным СМИ председатель «Народного фронта единого Азербайджана», депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

По его словам, он очень надеется на определенные изменения, но не надеется на большие изменения в составе Милли Меджлиса.

«Сейчас иногда говорят, что надо выдвигать молодежь. Для выдвижения нужна подготовленная молодежь. Молодые люди должны показать себя в общественно-политической жизни. Я открыто говорю, что молодой человек должен высказывать свое отношение к какому-либо экономическому, международному вопросу, должен выступать в прессе. То есть он должен делать то, что делает политик, чтобы избрать его в парламент. Там ты только можешь обогатить свой опыт. Человек, приходящий в парламент, должен быть подготовленным. И где же эта молодежь? Некоторых молодых людей избрали на прошлых выборах, их кандидатуры выдвинула партия «Ени Азербайджан», поддержала их. Сколько из этих молодых депутатов показало себя за последние 4,5 года? Поэтому, когда говорят об омолаживании парламента, об этом надо задуматься. Например, полученное за рубежом образование, умение говорить на английском и русском языках, умение хорошо писать еще не говорят о том, что этого человека следует избрать депутатом. Знание иностранных языков – может быть последнее условие для того, чтобы быть депутатом», - заявил Гудрат Гасангулиев.

Он считает, что кандидат в депутаты должен обладать логическим мышлением, уметь аргументированно высказывать свое отношение к различным событиям, обладать знаниями по теме обсуждаемых вопросов, уметь изучать мировую практику и работать над собой, уметь трудиться.

«А сейчас все громогласно заявляют о своем желании стать депутатом», - возмущается Гудрат Гасангулиев.

«У нас есть две базы для того, чтобы обновить состав парламента: неправительственный сектор и азербайджанская пресса. У нас в прессе есть много политически подготовленных журналистов. Политическая журналистика – и есть политика. В секторе НПО также есть много людей, которые уже зарекомендовали себя в правовом и экономическом контекстах», - сказал Гудрат Гасангулиев.

По его мнению, позитивные изменения в парламенте возможны лишь при выполнении высказанных им условий.

«У правящей партии есть широкие возможности для привлечения новых кандидатов от СМИ и НПО, которые усилят парламент», - сказал председатель «Народного фронта единого Азербайджана».