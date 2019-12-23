Завтра в Баку продадут еще 248 льготных квартир

Успешно завершилась купля-продажа 568 из 570 квартир, выбранных в Ясамальском жилом комплексе - первом проекте Государственного агентства жилищного строительства, 16 и 18 октября через портал "Электронное правительство" ( www.e-gov.az ) посредством системы "Льготное жилье". Об этом говорится в сообщении MİDA.

Согласно информации, 17 из данных квартир были приобретены лицами, выбравшими квартиру в порядке ожидания 18 октября. За счет собственных средств квартиру приобрели 146 человек, ипотечное кредитование оформили 422 человека.

В результате проведенных пяти продаж, квартирами в первом проекте MİDA обзавелись 1385 семей. Из квартир, приобретенных на льготных условиях, 247 приходится на одно-, 794 - двух-, 344 - трехкомнатные.

Отметим, что 25 декабря состоится продажа оставшихся 248 квартир в данном комплексе.

Кроме того, на основании Комиссии, созданной указом президента от 28 декабря 2011 года, с целью обеспечения квартирами военнослужащих в возводимом по заказу MİDA Говсанском жилом комплексе выделены 436 полностью отремонтированных квартир. В настоящее время продолжаются работы по передаче этих квартир в собственность военнослужащих.