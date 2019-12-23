Лукашенко потребовал от России компенсации за Чернобыль

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России прекратить торговаться по ценам на газ и начать помогать республике. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

Лукашенко считает, что Россия должна помогать Беларуси, поскольку республика стала жертвой Чернобыльской катастрофы. Москва же, являясь правопреемницей СССР, должна Минску компенсацию за эту трагедию. По его словам, Чернобыльскую АЭС Беларусь не строила, не эксплуатировала и не взрывала. «А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину», — заявил он.

Президент Беларуси отмечает, что его страна до сих не преодолела последствий катастрофы и люди, живущие вблизи зоны отчуждения, до сих пор не могут сжигать в печке дрова из-за радиационного заражения. «Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?» — заявил Лукашенко.