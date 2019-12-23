Алиевы в Белом городе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева во вторник приняли участие в открытии центральной бульварной улицы в White city и ознакомились с Парковым кварталом, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева во вторник приняли участие в открытии центральной бульварной улицы в White city и ознакомились с Парковым кварталом, сообщает АзерТАдж.
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