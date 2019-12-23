У российского генерала при обыске нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов. Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на следователя Дмитрия Аверьянова.

Согласно имеющимся данным, генерал-лейтенанта подозревают в злоупотреблении полномочиями. Также Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, которые причастны к контрабанде.

По словам следователя, задержанный Кизлык не признает свою вину.

Накануне в ФТС были проведены обыски. Как рассказали в службе, обыски прошли не только в аппарате, но и во Внуковской и Домодедовской таможнях.