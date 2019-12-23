Александр Караваев, научный сотрудник Института Экономики РАН, специально для haqqin.az 18:04

Серия встреч глав промышленно-экономических ведомств Азербайджана и России (Мадат Гулиев 16 декабря в Москве, Максим Орешкин сегодня в Баку, предстоящий визит в Баку Дмитрия Рогозина) определит основные, "якорные" проекты двусторонней технологической кооперации и военно-промышленной модернизации. Будут созданы новые отрасли и направления экспорта совместных компаний двух стран.

Что объединяет военпром, агромашиностроение, авиасборку? Это технологические сливки национальных конструкторских бюро и НИИ. Создание совместных предприятий и обмен лицензиями двигает технический прогресс обеих сторон процесса, повышает планку требований к производителям, уровень подготовки потребителей. Если вы умеете собирать или производить современную колесную технику, это значит вы можете собрать и грузовик и БТР. Если вы умеете производить грузовой беспилотный квадрокоптер, вы можете развивать как технологии цифрового аграрного производства, так и вести разведку поля боя, производить ударную авиацию. В свою очередь, технологические разработки выполненные для продукции ОПК, могут с успехом применятся в гражданской продукции, повышая ее качество. И так по большинству сфер современной промышленности: от технологий длительного хранения аграрной продукции, до полимерного текстиля, фармацевтики и медицинской промышленности. В таком взаимодействии развивается вся мировая экономика уже не одну сотню лет. Сегодня, много внимания будет уделено визиту в Азербайджан главы Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. Это закономерно, учитывая важность расширения транспортных стыковочных узлов для нашей общей торговли. Однако этот визит только фрагмент насыщенной динамики взаимодействия. Малозаметным для СМИ остался визит в Москву главы Миноборонпрома Азербайджана Мадата Гулиева. Напомним, что ведущий реформатор азербайджанской системы безопасности возглавил это ведомство летом 2019 года. И хотя Миноборонпром республики существует с 2005 года, ведомство достигло значимых стартовых показателей в экспорте продукции, но эту сферу пока нельзя назвать полноценно ставшей на ноги.

С рядом позиций Азербайджан уже вышел на рынки еще в начале 2010-х. По данным СМИ, Миноборонпром Азербайджана вел переговоры по экспорту в Ирак боеприпасов к крупнокалиберным минометам, гранатометов RPQ-7V2, снайперских винтовок. Экспорт оптических прицелов обсуждался с компаниями из США и России. По официальным данным уже в 2013 году Азербайджан экспортировал оружие на сумму в $123 млн, в 2014 году около $100 млн. Оборонный сегмент в азербайджанской обрабатывающей промышленности в разные годы доходил до 70% (по объему капитализации предприятий и росту сегмента). Причем перспективы экспорта связаны с растущими показателями мирового рынка гражданских беспилотников - до 40% мирового рынка БЛА приходится на "малые" страны типа Азербайджана (потенциальная емкость региона Среднего Востока и Азии в 2017 году превышает $500 млн). Ежегодный рост сельскохозяйственных БЛА достигает 30%. Отсюда видно, что взаимодействие с основными концернами как Роскомос, Ростех - это составляющая магистрального пути для азербайджанского машиностроения. Нужно сказать, что если в России вся промышленность объединена в суперведомство Минпромторга, где разные департаменты могут отвечать за военное и гражданское машиностроение, в Азербайджане Миноборонпром отвечает за свой сегмент, а Минэкономики, координирующий промпарки, за свою продукцию. Однако опыт создания множественных цепочек (управление связными промышленными производствами) привел к необходимости укрупнения Минэкономики и усиления поста вице-премьера, назначением на эту должность Шахина Мустафаева. О динамике развития оборонпрома Азербайджана говорит и тот факт, что страна впервые в этом году организовала в рамках российского международного военно-технического форума "Армия-2019" собственную экспозицию. Популярностью в Москве пользовалась снайперская винтовка калибра 7,62 х 54 миллиметра, ручной автоматический гранатомет (шестизарядный), авиационное вооружение.

Но Баку ведет поиск элементов своей технологической платформы не только в Москве, но и в Европе. В этом году проводились переговоры о возможности сборки в Азербайджане итальянских реактивных учебно-тренировочных самолетов "Leonardo", с французской Nexter обсуждали вопросы совместного производства бронетехники. На уровне президента Ильхама Алиева ведутся переговоры с французским концерном Thales по возможности выпуска радиолокационных систем и систем обнаружения (системы кибербезопасности, разведки, связи, управления огнем). Это ведь не просто сборочно-ремонтные центры, это допуск к новейшим технологиям, пусть и ограниченный определенными рамками, сохраняющими монополию производителя. Но ведь именно таким путем шел Китай в 1980-1990-х годах. Постепенно дублируя технологии производства, создавая собственное станкостроение, практически с нуля. Если продвинуть вопрос создания регионального сервис центра по обслуживанию продукции компании Thales с ремонтом и сборкой российской авиационной техники, Баку может прийти к интересным решениям не только для национальной обороны, но и для экспорта. Ежегодно Россия продает от $13 млрд до $15 млрд военной продукции. И эта линия идет паралелльно с развитием гражданской промышленной кооперации. В начале декабря Минпромторг РФ содействует подписанию между "Ростсельмашем" и "Азермашем" соглашения о производстве в Азербайджане зерноуборочных комбайнов Nova-340 с плановым стартом в 2020 году. А в конце месяца Мадат Гулиев обсуждает в Москве с главой Минпромторга Мантуровым параметры сотрудничества в сфере высокотехнологичной промышленности. Вскоре "Ведомости" публикует информацию о заинтересованности Баку в покупке тяжелого истребителя пятого поколения СУ-57 (заметим, что определенной пищей для размышления относительно перспектив этой сделки должна стать оценка этого самолета турецкими военными - возможна российско-турецкая кооперация в будущем по выпуску этих машин).