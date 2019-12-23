18:10

Министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением по поддержке семей шехидов «Зафар» в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника организовали праздничное веселье для детей шехидов. До празднества дети написали Деду Морозу письма, в которых рассказали, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Эти письма были прочитаны сотрудниками министерства, которые выполнили пожелания детей. Несмотря на то, что коллектив министерства сделал все возможное для превращения праздничного веселья в незабываемый и запоминающийся день для детей, описанные ими в письмах Деду Морозу некоторые моменты тронули сердца многих.

В письме Деду Морозу Умида, сына шехида, старшего лейтенанта Нурида Абдуллаева, говорится: «Мы хотим, чтобы наш отец в эти и все последующие праздники был рядом с нами. Если он придет, моя мать, мой брат, моя бабушка и я будем счастливы. Мы все обрадуемся». Из пожеланий Нихада, сына шехида майора Ахмеда Абдуллаева: «Я хочу написать свои пожелания, о которых мечтаю давно. Я хочу, чтобы все отцы выжили в 2020 году, чтобы мы были последними детьми, которые выросли без отца. Это моя самая большая мечта».