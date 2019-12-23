Сегодня в Академии Юстиции при участии членов Президиума Коллегии адвокатов, адвокатов, представляющих органы Коллегии, а также журналистов состоялась торжественная церемония принятия присяги кандидатов в адвокаты.

На мероприятии выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, который отметил, что историческое распоряжение от 22 февраля 2018 г. и исторический указ от 3 апреля 2019 года президента Ильхама Алиева сыграли особую роль в повышении авторитета адвокатуры в нашей стране. В этом контексте он отметил, что прием в Коллегию адвокатов проводился на регулярной основе, и теперь квалификационные экзамены для адвокатов продолжаются, число кандидатов в адвокаты увеличилось, а количество адвокатов вместе с теми кандидатами в адвокаты, что примут сегодня присягу, превысило в Азербайджане 1700 человек.

Затем выступил и.о. ректора Юридической академии Эльчин Халафов, пожелавший успехов, принимающих присягу кандидатам в адвокаты.

Затем 73 кандидата в адвокаты, успешно сдавшие экзамены и практику, в торжественной обстановке приняли присягу перед флагом Азербайджана, и им были выданы их удостоверения.